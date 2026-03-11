東日本大震災で５００人以上が犠牲となった岩手県宮古市では１１日午前６時から、地震後に津波警報が発表されたという想定で避難訓練が行われた。参加した約１７００人の住民らは、防災無線の避難呼びかけに応じて、厳しい寒さの中、白い息を吐きながら近くの高台に向かった。指定避難所となっている市立河南中学校の体育館では、市と災害時の連携協定を結ぶ企業や学生団体、婦人会など約２０団体が避難所の開設訓練を行った。