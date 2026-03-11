中国の人民政治協商会議の閉幕式に臨む習近平国家主席（手前）＝11日、北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国の全国人民代表大会（全人代＝国会）と並行して北京で開かれていた国政助言機関、人民政治協商会議（政協）は11日、閉幕した。習近平国家主席ら最高指導部が閉幕式に出席。共産党序列4位の王滬寧政協主席は演説で、習氏を核心とする共産党中央の下に団結し「社会主義現代化強国の建設に向け奮闘しよう」と訴えた。