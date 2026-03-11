スマホゲーム『ゴールデンホイヤー』は、人気恋愛リアリティ番組で一躍注目を集めた鈴木ユリアを起用した最新CMを公開。いま注目度急上昇中の鈴木ユリアが、今回のCMではハツラツとした“応援ガール”として登場。明るく元気な姿で、『ゴールデンホイヤー』の魅力をたっぷりと届ける。○人気機種が勢揃い！究極の「スマホ遊技場」がここに誕生『ゴールデンホイヤー』は、台湾のメーカーが開発した本格エンターテインメントアプリ。