SANKYOは、日頃より同社遊技機を楽しんでいるファンに向け、公式グッズ販売サイト「FEVER STORE(フィーバーストア)」をオープンした。本サイトでは、SANKYOグループが製造・販売したパチンコ・パチスロ遊技機をモチーフに、デザイン性とクオリティにこだわったグッズを多数取り揃え、ファンに向けた新しい買い物のかたちを届ける。今後は、新機種のリリースに合わせたグッズや季節ごとのグッズなどを展開し、毎月新商品の販売を予