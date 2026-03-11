牛丼チェーン店「すき家」は3月10日より、「アールグレイティーレモネード」を販売している。すき家「アールグレイティーレモネード」「アールグレイティーレモネード」は、グリーンレモンの果汁と果肉が入ったレモネードベースを紅茶に合わせた、爽やかな風味が春にぴったりのドリンク。すっきりとしたキレのある酸味が特長となっている。ケニア産のフェアトレード紅茶にベルガモットの香りづけをしたアールグレイティーを使用し