●秋田に通じる江戸庶民の人情 時代劇専門チャンネルを運営する日本映画放送とKDDIによる本格時代劇ショートドラマ『まめで四角でやわらかで』の各プラットフォームでの総再生数が3,500万回を突破した。主演の柳葉敏郎は、江戸の庶民の生活の機微を描いた作品に強く魅力を感じながら演じたという。そんな今作で初めて挑んだ短尺ゆえの“余白”の面白さ、京都の撮影所で改めて感じた「人が汗をかいて作る」現場の熱、さらにはメイド