「あの日から、15年ですね。世の中では次々と新たなニュースが報じられるので、常々『風化させてはいけない』と発信してきましたが、そう言っているオレ自身もまた、どうしても東北に行く機会は減ってしまっていて。それでも、何らかの形で応援し続けようという意識はずっと持ち続けています」こう語るのは、俳優で歌手の中村雅俊（75）。東日本大震災で甚大な被害を受けた故郷・宮城県牡鹿郡女川町へは年に2〜3回帰っているという