3月5日から韓国・済州島で開催されているポーカーの大会「Triton ONE JEJU 2026」。俳優の田中圭（41）が参加していると、ポーカーマガジン「LightTHREE」の公式Xが写真付きで伝えた。「LightTHREE」の投稿によると、田中が参加しているのはMystery Bountyと呼ばれるトーナメント形式。その参加費は日本円にしてなんと約80万円。写真の田中はグレーのパーカーに黒いキャップを目深に被っており、一見すると田中とは気づけなさそう