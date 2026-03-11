米株価指数先物時間外取引一段高、ダウ160ドル超高 東京時間10:38現在 ダウ平均先物MAR 26月限47908.00（+163.00+0.34%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6813.00（+25.75+0.38%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25074.50（+92.00+0.37%）