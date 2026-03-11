豪ドル高い、対円で36年ぶり113円金融機関が相次いで3月利上げ予想 きのうの中銀副総裁の発言を受け、豪中銀の3月利上げ確率が急上昇している。豪ドルは対主要国通貨で上昇。対ドルで0.4%高、対円では36年ぶりに113円の大台に乗せている。 ハウザー豪中銀副総裁はきのう、原油高騰により豪インフレは2月に予測した数値を上回る見通しだと述べ、断固たる措置を取らなければ有害な高インフレにつながる可能性があると