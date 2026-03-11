東京時間10:52現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝83.11（-0.34-0.41%） 米紙がIEA史上最大規模の石油備蓄放出提案を報じたことで上昇していたNY原油先物時間外は反落。