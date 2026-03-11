東京時間10:51現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝27668.00（+318.00+1.16%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5222.60（-19.50-0.37%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 東京金は円安とNY市場での金先のしっかり差でプラス圏での推移。NY金時間外は軟調。