USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.338.027.398.03 1MO9.047.098.057.67 3MO9.296.818.397.67 6MO9.436.828.607.77 9MO9.556.958.757.94 1YR9.507.028.827.95 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.8912.028.39 1MO8.6110.567.93 3MO9.0410.157.7