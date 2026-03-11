◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組イスラエル６―２オランダ（１０日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）メンバー３０人中２９人が米国生まれというイスラエルが見事な集中打を見せて逆転勝ち。２勝２敗でD組３位で大会を終えた。１―２で迎えた６回だった。敵失をからめて無死一、三塁のチャンスに３番シュレック（ブルージェイズ傘下）が右前にタイムリーを放って同点。なおも２死満塁でゲロフ（ドジャース）が三遊間