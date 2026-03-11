濃厚美味「チョコテリーヌ」が材料3つで作れる チョコレート、生クリーム、卵の材料3つで簡単に作れるチョコテリーヌをご紹介します。 材料3つでチョコテリーヌ1.チョコレートと生クリームを混ぜる ボウルに、チョコレートを割り入れ、温めた生クリームを加えてチョコレートを溶かし混ぜます。ここに卵も加えて混ぜます。 2.湯煎で焼く 160度で予熱して30分湯煎焼きすればできあがり。 混ぜて焼くだけなので簡単 少ない材料