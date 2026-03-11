いつものようにSNSに写真をアップしたら、突如炎上して罵詈雑言を浴びせられた。原因を作ったのは、なんとAI！ AIが書き込んだウソ解説を信じた人たちが攻撃を始め……。Xでそんなひと昔前のSF小説の書き出しのようなことが起こり、36万人のフォロワーを抱える写真家を炎上騒ぎに巻き込んだ。一方、AIが作成する画像や動画は日に日に完成度が上がり、もはや玄人でも簡単に見分けがつかないという。騙されないために知っておき