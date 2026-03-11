関口参院議長（中央左）に予算案の審議充実を申し入れる野党の参院国対委員長ら＝11日午前立憲民主、国民民主両党など野党の参院国対委員長らは11日、参院の関口昌一議長と国会内で面会した。2026年度予算案を巡り、月内成立を目指して衆院で審議短縮を図る与党の対応は、前代未聞だと批判。「参院は今こそ熟議・再考の府としての役割を発揮し、矜恃を示す時だ」と訴え、充実した審議となるよう配慮を申し入れた。衆院の審議に