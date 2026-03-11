カーリング女子世界選手権代表は3月14日（日本時間15日）からカナダ・カルガリーで開催される。日本代表ロコ・ソラーレが11日にオンラインで会見し、スキップの藤沢五月（34）は「久しぶりの世界選手権で凄く楽しみにしている」と笑顔で抱負を語った。ロコ・ソラーレが世界選手権に出場するのは、スウェーデンで開催された23年大会以来。今大会は、混合ダブルス日本代表として昨年の五輪世界最終予選に出場した小穴桃里（30＝