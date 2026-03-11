11日の衆議院予算委員会で、自民党の丸川珠代議員が質問に立った。元参議院議員の丸川氏が、衆議院で質問に立つのは初めて。【映像】国政復帰で力が入る？丸川議員（実際の様子）丸川議員は冒頭、「本日は、予算委員会において質問の機会を賜りまして誠にありがとうございます。衆議院議員となって初めての質問でございますので、地元、渋谷区、港区で関心の高いテーマを優先したいと思います」と述べて、質問を始めた。最初