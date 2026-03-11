◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)1次ラウンド全勝で準々決勝進出した日本。試合後に井端弘和監督が死球が当たった佐藤輝明選手の状況を明かしました。7回までランナーを出しながらもなかなか得点がつかめない日本は8回、佐藤輝明選手が右腕にデッドボールを受けます。コヴァラ投手も心配そうな様子で見つめる中、佐藤選手はそのままプレーを続行します。そこから均衡は崩