アニメ「タッチ」の浅倉南役の声優で知られる日高のり子が10日、自身のXを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の日本対チェコ戦（東京ドーム）を生観戦したと明かした。「#WBC現地で観戦してきました！予選全勝凄い凄いっ」とつづり、WBCのポスターをバックに侍ジャパンのユニホームを着用している写真を公開。その上で「稲葉さんの『タッチ』も生で聴けて感動しました」と続けた。日本対チェコ戦の試合前にはB