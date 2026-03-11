【第39話】 3月9日 公開 □第39話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは3月9日、牛乳麦ご飯氏によるマンガ「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」第39話「ボーイッシュ彼女との夏祭りが不安すぎる」をガンガンONLINEにて公開した。 第39話では、あきら・美澄と夏祭りに。対抗意識を燃やす2人に挟まれ、困惑する大地だったが、ほかの男があきらに向ける視線が気になって…