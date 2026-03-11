ジェイテックコーポレーションは大幅続伸している。きょう午前１０時ごろ、理化学研究所及び量子科学技術開発機構から超高精度Ｘ線ミラー「ＯｓａｋａＭｉｒｒｏｒ」について、合計で約２億３００万円の大型受注を取得したと発表しており、好感した買いが集まっている。７月以降に納入する予定で、来期以降の業績に与える影響は現在精査中。今回の受注内容やその他詳細な内容は営業秘密保護の必要性から非開示