三洋工業が続伸している。１０日の取引終了後に、自社株５６万株（消却前発行済み株数の１５．９１％）を３月３１日付で消却すると発表しており、好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は２９６万株となる。 出所：MINKABU PRESS