午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３９４、値下がり銘柄数は１５６、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種全てが上昇。値上がり上位に非鉄金属、その他製品、海運、ガラス・土石、電気・ガス、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS