瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降もおおむね晴れるでしょう。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山で13度、津山で12度、高松で11度の予想です。10日と同じくらいか高い気温になります。 12日は昼過ぎにかけて晴れるところが多いですが、夕方からは雲が広がるでしょう。夜は岡山県北部で雪や雨の降るところがある見込みです。朝の最低気温は岡山で1