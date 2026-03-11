ディーン・フジオカが主演を務める映画『Orang Ikan（原題）』が、『オラン・イカン』の邦題で5月22日よりシネマート新宿、池袋シネマ・ロサほかで全国公開されることが決定した。 参考：朝ドラ『あさが来た』五代様ブームから10年ディーン・フジオカが不動の人気になった理由 Netflixの東南アジア全域で首位を独占し、ホラー映画に特化したアメリカ発のサブスクサービスShudderで初