ニューカッスルは10日、チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグでバルセロナをホームに迎え、1−1で引き分けた。試合後、ニューカッスルに所属する元イングランド代表MFハーヴィー・バーンズが、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して試合を振り返った。ニューカッスルの本拠地『セント・ジェームズ・パーク』でキックオフを迎えたゲームは、序盤からニューカッスルが主導権を握りなが