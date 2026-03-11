アトレティコ・マドリードは10日、チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグでトッテナム・ホットスパーをホームに迎え、5−2で先勝した。同試合で、アトレティコ・マドリードが、CL・決勝トーナメントにおいて“歴代最速”となる記録を樹立した。試合は序盤6分、トッテナム・ホットスパーのチェコ人GKアントニーン・キンスキーのキックミスがアトレティコ・マドリード側にわたると、