バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、チャンピオンズリーグ（CL）史上最年少で通算30試合出場を達成した。10日、同クラブ公式サイトが伝えている。ヤマルは10日に行われたCL・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）・ファーストレグのニューカッスル戦に先発出場すると、86分にハーヴィー・バーンズに先制点を許したものの、ダニ・オルモが獲得したPKを90＋6分に決めて、貴重な同点弾で敵地での一戦を1−1で終