ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢£¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁõÃå¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¸ý¤ò¥­¥åー¥È¤ËÀí¤é¤»¤¿¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③ ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î¼ýÏ¿¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ1ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¼ýÏ¿ÍÑ¤È»×¤·¤­¥Þ¥¤¥¯¤òÂç¤­¤¯¼Ì¤·¡¢¤½¤Î¸å¤í¤ËÌÚÂ¼¤¬ºÂ¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ ¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ×¡¹¤Ë°©¤¨¤¿¥²¥¹¥È¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î