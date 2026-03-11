雑誌『anan』の公式SNSで、3月11日発売の『anan』2487号の表紙を飾る、SixTONESの松村北斗と森本慎太郎の中吊り広告ビジュアルが公開され、注目を集めている。 【画像】松村北斗＆森本慎太郎『anan』中吊り＆表紙ビジュアル ■松村北斗＆森本慎太郎、オールブラックコーデの肩組みショット 公開された中吊り広告では、オールブラックコーデの松村と森本が登場。 松村は、やわらかくカールしたヘ