11日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝158円28銭前後と、前日午後5時時点に比べ97銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円02銭前後と61銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース