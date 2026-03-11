国際卓球連盟（ITTF）は9日、2026年第11週の世界ランキングを発表した。 ■TOP100入り日本勢は11選手 男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が先週と変わらず、日本勢トップの5位をキープ。また、松島輝空（木下グループ）も8位につけ、2人が引き続きトップ10入りを維持している。ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が2位に