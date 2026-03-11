◇ワールドベースボールクラシック1次ラウンドドミニカ共和国10-1イスラエル（9日、フロリダ）試合前の会見にタティスJr.選手が登場。その会場には大谷翔平選手がCMに出演にしている日本茶のペットボトルが会見場に置かれていました。それを手に取ったタティスJr.選手は「コールミー（電話をかけて）」というジェスチャー。スポンサーへのアピールを行いました。これには報道陣が一笑い。その理由は数日前の会見で、ソト選手と