賭け客の多くは中国人か奈良県大和郡山市の倉庫内で、遠隔操作ができるパチンコ台などを使い、専用アプリを通して賭博ができるようにしたとして、名古屋市の会社役員（６８）ら４人について、地検は賭博開帳図利罪で起訴した。１０日付。起訴されたのは会社役員のほか、中国国籍の大和郡山市の大学院生ら３人。起訴状などによると、４人は２０２４年１１月〜２６年２月、同市内の倉庫に専用のアプリ上で遠隔操作できるパチン