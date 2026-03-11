ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１０日、イランの無人機攻撃への対処支援のため、専門家チームをカタール、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、サウジアラビアの３か国に派遣したと記者団に明らかにした。ヨルダンの米軍基地にも配属されたという。ゼレンスキー氏は「（イランの攻撃型無人機）シャヘドの大規模攻撃に対処するには、ウクライナが持つ経験が必要だ」と強調した。迎撃用無人機を購入しても、知見を持