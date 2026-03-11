タレント・女優の矢沢心（44）が10日、自身のインスタグラムを更新。夫で元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（47）の誕生日となったこの日、夫婦でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールC1ラウンド、日本代表（侍ジャパン）とチェコとの一戦を現地観戦したことを報告した。「2026 WORLD BASEBALL CLASSICMasatoさんの誕生日を東京ドームで。5日間だけは3歳差お誕生日おめでとう」とつづり、夫婦ショットを公開