審査当日、初めてプロの技術を施された候補生たちの変貌ぶりに驚きの声が上がった。【映像】“別人級”！美しく変身した現在の姿3月10日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話が放送された。今回ステージに挑むのは、LE SSERAFIMの『UNFORGIVEN』を課題曲とする、HIORI（津波古妃織・18）、HONOKA.K（黒川穂香・20）、HONOKA.M（森穂乃香・16）、RINKA（荒武凜香・21）の4名。本番ステージの日、本格的なメイクとフィッ