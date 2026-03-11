Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。結論からお伝えします。「無骨シェラパン」は、ソロキャンプの調理ギアをこれ1セットに集約できる鉄の道具。焼いて、煮て、そのまま食べる。しかも鉄なのにとにかく軽い。実際に、このセットを携えてデイキャンプに出かけた際の体験結果をお届けします。第一印象、コンパクトで軽い