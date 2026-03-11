「第二ボタン」、若者の８割が認知卒業式シーズン真っただ中の現在。卒業式といえば“第二ボタン”というイメージを持つ人も多いのではないだろうか。ある程度年齢が上の人たちにとっては定番の風習だが、現在の10代もこの風習を知っているのだろうか？そんな疑問を解決してくれたのが、大手制服メーカーでおなじみ、カンコー学生服が中高生1200人に行った『【2026年最新】卒業式トレンド調査 第二ボタンはもう古い？』アンケート