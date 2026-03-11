今やカジュアルスタイルにおいても存在が定着したジャケット。プレッピースタイルが注目を集めるこの春はジャケットのデザインの幅も広がり、おしゃれさんたちも続々と新たな着こなしに挑戦しているようです。そこで今回は、大人世代が真似したい最旬ジャケットコーデを提案。各ジャケットのデザインを活かした好バランスなスタイリングをお手本にすれば、周囲からもセンスを褒められてしまうかも！ ブラウンのグラデ