猫が膝の上に乗りたがるときの気持ち 1.温もりと居心地の良さを求めている 猫は、寒がりな動物だと言えます。例えば快適に過ごせる温度は、犬が20～23℃、人が26～27℃ですが、猫は人よりもさらに高い27～28℃だと言われています。そのため、夏でも人が快適な室温に調節された部屋では、猫は温もりが恋しくなるようです。 人の膝の上は、まるで床暖房の上にいるような心地よい温かさを感じられる場所