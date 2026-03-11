米国とイスラエルが仕掛けた対イラン軍事作戦は、やはり長期化の様相だ。トランプ大統領は9日（現地時間）、攻撃開始後初めて会見。「すぐに終わる」と早期終結の見通しを示したものの、極めて怪しい。同じ日に「イランがホルムズ海峡で石油の流通を妨げる行為に出た場合、これまでの20倍の力で報復する」とSNSに投稿するなど、発言は矛盾だらけだ。5年目に突入したウクライナ侵攻をめぐり、やり込められっぱなしのロシアのプー