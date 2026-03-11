とうとう高市首相の人気に陰りが見えてきたようだ。【もっと読む】国会で、SNSで…「高市早苗の嘘八百」はこんなにある！女性初首相は“真っ黒け”なのに手ぬるい野党の追及NHKが6日から3日間、実施した世論調査によると、内閣支持率は2月調査から6ポイント下落し59％だった。一方、不支持率は6ポイント上昇、26％だった。支持しない理由のトップは、なんと「人柄が信頼できないから」。共同通信の調査でも支持率は先月比3.2ポ