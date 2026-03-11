岡山中央警察署 不正に入手した他人名義のキャッシュカードで現金を引き出したとして、岡山市の無職の女（37）が10日、窃盗の疑いで逮捕されました。 岡山中央警察署によりますと、女は氏名不詳らと共謀し、不正に入手した岡山県外の高齢の女性名義のキャッシュカードを使って、2026年3月10日、岡山市中区のコンビニエンスストアのATMで現金20万円を引き出した疑いが持たれています。 別の特殊詐欺事件で捜