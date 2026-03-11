東日本大震災をきっかけに、被災者に車を無料で貸し出す支援が始まりました。支援の拠点は全国に広がっていますが、車と運営費が不足しているため、さらなる協力を呼びかけています。 福岡県筑紫野市で廃車の解体などを行う工場です。■オートリサイクルナカシマ福岡・平本真樹さん「こちらが、今から解体する車です。」廃車は通常、解体後の部品や金属の価値などによって買い取り金額が決められ、元の所有者に代金が支払