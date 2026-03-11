俳優のディーン・フジオカが主演を務める、4月8日スタートのフジテレビ水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜後10：00）に9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥の出演が決定した。【写真】『LOVED ONE』新キャスト一挙6人解禁本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。草川拓弥が