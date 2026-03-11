元RADWIMPSのギタリスト桑原彰（40）が11日までにXを更新。バンドメンバーの除名騒動に私見を述べた。ビジュル系ロックバンド、the GazettEがギタリスト葵の除名を発表したことが話題となる中、桑原は「除名って表記をするあたり相当修復不可能なところまで来てるなとは思ったけど20年以上もやってたらいろいろあるからもうそこは受け入れてこれからも応援するのか離れるのか決めるしかないよね」と言及。「バンドは奇跡のパワー