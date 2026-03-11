Novelbrightが、4月1日にリリースするニューアルバム『PYRAMID』の初回盤とNOVELCITY盤（FC盤）に付属する特典映像『Road To PYRAMID～5人で旅したら結構アツかったよ？～』のダイジェスト映像を公開した。 （関連：【映像あり】Novelbright、メンバー5人旅の模様などを収めたニューアルバム特典映像ダイジェスト） 特典映像には、アルバムのリリースを記念して某所を訪れた5人旅